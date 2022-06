Cubo Live 2022: cantanti pop, concerti di musica classica e jazz per le serate estive bolognesi

Cubo Live - Luoghi, Idee, Voci, Eventi è la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, sul territorio nazionale in luoghi particolarmente suggestivi a Bologna, Milano, Torino, in Liguria e in Versilia. Dal 19 luglio al 4 agosto sul palco dei Giardini di Porta Europa, in piazza Vieira de Mello a Bologna, cantanti pop, concerti di musica classica e jazz allietano le serate estive per ricominciare a godere insieme dell’emozione degli spettacoli dal vivo. Gli spettacoli sono gratuiti con ingresso libero.

Molti degli eventi sono trasmessi anche in streaming sul sito e sui canali social di CUBO.

Programma:

19 luglio 2022 | 21:15 RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ TRIO

21 luglio 2022 | 21:15 PAOLA TURCI IN CONCERTO

26 luglio 2022 | 21:15 ENRICO RAVA E FRED HERSCH

28 luglio 2022 | 21:15 GILDA BUTTÀ E CESARE PICCO

2 agosto 2022 | 21:15 ENZO AVITABILE E PEPPE SERVILLO | DUETT

4 agosto 2022 | 21:15 RAMIN BAHRAMI E DANILO REA |BACH IS IN THE AIR