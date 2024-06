"Cubo live 2024": rassegna itinerante di spettacoli dal vivo

La quarta edizione di CUBO LIVE Luoghi, Idee, Voci, Eventi è la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, che si svolge sul territorio nazionale in luoghi particolarmente suggestivi a Bologna, Torino, Bari e Loano.

Dal 18 luglio all’8 agosto nei Giardini di Porta Europa, in piazza Vieira de Mello a Bologna, la musica in tutte le sue forme sarà la protagonista, con un variegato programma che spazierà dalla musica classica al jazz e al pop, e vedrà sul palco FABRIZIO GRAZIANI (il 18 luglio), THE HEADHUNTERS (il 23 luglio), POSTINO (il 25 luglio), ALESSANDRO QUARTA (il 30 luglio), MARK GUILIANA (1° agosto), SERGIO CAMMARIERE (il 31 luglio) ed ENRICO PIERANUNZI TRIO (l’8 agosto).

Gli spettacoli sono gratuiti con ingresso libero.

Programma:

18 luglio 2024, 21:15

FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN

23 luglio 2024, 21:15

THE HEADHUNTERS

25 luglio 2024, 21:15

POSTINO

30 luglio 2024, 21:15

ALESSANDRO QUARTA

31 luglio 2024, 21:15

SERGIO CAMMARIERE QUARTET

1 agosto 2024, 21:15

MARK GUILIANA BEAT MUSIC

8 agosto 2024, 21:15

PIERANUNZI, BULGARELLI, BEGGIO