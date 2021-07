Cubo Live: i live a Villa Zarri da Beppe Carletti ad Antonella Ruggiero

CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi – è la nuova rassegna di spettacoli dal vivo promossa da CUBO sul territorio nazionale in location particolarmente suggestive. A Bologna la rassegna si svolge nel magnifico parco di Villa Zarri, edificio del XVI situato a Castel Maggiore. Sui palchi si alternano momenti musicali e teatrali, per presentare al pubblico tante voci, tante idee e vivere nuovamente gli eventi in presenza. Cantanti pop, concerti jazz, letture teatrali e conversazioni con artisti internazionali allietano le serate estive e riportano gli spettacoli al centro della nostra vita.

INFORMAZIONI UTILI

?Gli eventi si svolgono in presenza nel rispetto delle regole previste per la sicurezza e il distanziamento. Si richiede l'arrivo almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio. Per permettere a tutti gli interessati di partecipare, molti eventi saranno trasmessi anche in streaming sul sito e sui canali social di CUBO. Si specifica che la prenotazione è necessaria solo per la partecipazione fisica all'evento, per assistere all'evento in streaming non occorre prenotarsi.?

A pochi chilometri dal centro di Bologna, Villa Zarri è un edificio di circa 1.000 metri quadrati, articolato su due piani, costruito nel 16° secolo e poi completamente ristrutturato nel ‘700 dall’allora famiglia nobile bolognese Angelelli e portato alla forma attuale. E’ chiusa in un magnifico parco e presenta un ricco ed elegante timpano rotondo al centro; ai lati della facciata vi sono gallerie un tempo adibite a serra e in un’ala è posta una cappellina dedicata a San Giuseppe.

Il programma completo:

?6 luglio 2021 ore 21:00 Igudesman & Joo - Play It Again

7 luglio 2021 ore 21:00 Erik Truffaz Quartet

8 luglio 2021 ore 21:00 Ascanio Celestini - Radio Clandestina

13 luglio 2021 ore 21:00 Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi - Parole e musica?

14 luglio 2021 ore 21:00 Antonella Ruggiero – Una voce, una fisarmonica

15 luglio 2021 ore 21:00 John Patitucci Trio featuring Chris Potter & Brian Blade