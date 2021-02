Raviolata di solidarietà di Cucine Popolari: dopo Morandi arrivano Alessandro Bergonzoni & Co

Il 18 febbraio 2021 Cucine Popolari danno un nuovo appuntamento con il gusto e con la solidarietà. Un successo clamoroso quello della scorsa settimana con Gianni Morandi e Matilda de Angelis, che hanno aperto le danze alla raviolata per Cucine Popolari. Altri 500 i pasti caldi sono in cantiere per questo giovedì 18, quando sul tagliere lavoreranno.

Chi ci sarà questa volta al tagliere? Ecco i nomi!

Alessandro Bergonzoni, artista attore

Mattia Santori per Le Sardine

Rita Ghedini Lega coop

Assessore Marco Lombardo

Stefano Nikolic di Virtus Bologna

Irene Enriques, AD Zanichelli spa

Turni: 10:00 – 13: 00 / 13:00 – 15:00