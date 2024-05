QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una vita consacrata alla musica, una carriera che l’ha visto dirigere le più importanti orchestre in Italia e all’estero, comporre opere e lasciare il segno nella cultura della città con festival e rassegne. Si è spento a 96 anni Tito Gotti, uno delle più importanti personalità musicali a livello internazionale: nato a Bologna, avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 6 luglio. Come riportato dall’Ansa, Gotti è mancato questa mattina 11 maggio ed era ricoverato nella casa di cura ‘Villa Toniolo’.

Gotti fu docente di Musica corale e diresse il coro del Conservatorio Martini di Bologna, dove iniziò gli studi e la sua carriera musicale che lo portò a diventare un musicologo e compositore riconosciuto e premiato in tutto il mondo. Tra i suoi grandi meriti ci fu anche l’invenzione delle Feste Musicali, la rassegna estiva del Teatro Comunale che, dal 1967 e con la direzione di Gotti fino al 2003, portò la musica lirica in giro per i luoghi della città, attirando interpreti e compositori da tutto il mondo. La sua invenzione più pittoresca (e discussa) fu il ‘Treno di John Cage’, l’evento con il grande compositore americano che, con delle escursioni dalla stazione di Bologna a quella di Porretta Terme, ‘sonorizzò’ i vagoni con l’interazione tra i suoni prodotti nell’ambiente e quelli prodotti dai compositori sul treno e alle stazioni.

Gotti è stato "una grandissima personalità della cultura musicale", ha ricordato il sindaco Matteo Lepore, "a lui il Comune di Bologna conferì il Nettuno d’Oro nel 2006". "Di Tito Gotti - prosegue la delegata alla cultura Elena Di Gioia - è importante ricordare l’esempio prezioso che ha lasciato di intellettuale capace di coniugare competenza e passione, rigore e creatività sempre alla ricerca di una preziosa sperimentazione creativa".