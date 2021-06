Dalla Fisica Experience alle Macchine a Vapore, due musei inaugurano a San Giovanni in Persiceto

Si amplia l’offerta museale di San Giovanni in Persiceto con due nuove realtà da visitare: “Fisica Experience”, dedicata appunto al mondo della fisica, che verrà inaugurata domani 26 giugno e “Macchina a Vapore. Museo Franco Risi”, che mette in mostra antiche locomotive e mezzi agricoli, dal 3 luglio.

“Non si può che salutare con entusiasmo la creazione di una nuova sezione di un museo scientifico- commenta l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori-. Questi musei sono la Cenerentola dei musei italiani, così come la promozione delle scienze è la Cenerentola delle politiche culturali in Italia. Certo, questo è comprensibile, innanzitutto per lo straordinario patrimonio archeologico, artistico, architettonico che l’Italia ha ereditato e che ci impone dei doveri di tutela e conservazione. Ma non c’è dubbio che pesa anche una tradizione culturale arretrata che spesso interpreta l’umanesimo come distinto dall’evoluzione del pensiero scientifico e delle tecnologie. E’ ottima quindi la notizia di oggi, mi congratulo con il Sindaco e Comune di San Giovanni in Persiceto, con l’Università di Bologna e con la Fondazione Lucio Saffaro che, offrendo in comodato tante opere dell’artista-fisico, apre anche la via a una riflessione, densa di prospettive, sul rapporto fra arte e scienza. Grazie anche a Lamborghini Automobili che completa con questa attenzione culturale un impegno industriale veramente straordinario per il nostro territorio”.

Per fortuna- conclude l’assessore- più avanzata è invece l’esperienza dei musei tecnologici, che si arricchisce oggi di un’altra preziosa perla, dedicata alle macchine a vapore, grazie alla famiglia Risi. Ci sono diversi musei creati da istituzioni, aziende, collezionisti, ma ci sono ancora tante collezioni da completare, restaurare, mettere a disposizione del pubblico, utilizzare come luoghi di formazione e divulgazione. E’ un impegno che mi prendo in vista di una revisione della nostra legge sui musei”.

La sezione “Fisica Experience”, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con l’Università di Bologna - Sistema Museale d’Ateneo e la Fondazione Lucio Saffaro, col contributo di Regione Emilia-Romagna e Automobili Lamborghini e col supporto di Associazione Terre d’Arte Meccanica, Gruppo Astrofili Persicetani e Agostino Guidi, offre sia una parte con materiale espositivo sia esperienze interattive per visitatori di tutte le età. L’inaugurazione è prevista sabato 26 giugno alle ore 10.30 presso i suggestivi spazi del Complesso Conventuale di San Francesco, in piazza Carducci 9, che ospitano al primo piano la sezione museale. Il museo sarà visitabile a partire da domenica 27 giugno e per tutto il mese di luglio si terranno visite guidate gratuite sabato e domenica ore 10-12 e 17-19, con prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del venerdì precedente la visita. Info e prenotazioni: maa@agenter.it, tel. 051.6871757, dal lunedì al venerdì ore 9-18.

“Siamo molto felici e orgogliosi- ha dichiarato il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti- di poter inaugurare a breve distanza di giorni due importanti realtà museali che trovano entrambe sede nel nostro Comune. La realizzazione della nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra, Fisica Experience, ci ha visti impegnati per anni insieme a tutti i partner coinvolti ma ora siamo molto soddisfatti del risultato. Credo che questa nuova realtà andrà ad arricchire non solo l’offerta culturale ma anche turistica che a Persiceto sta crescendo sia per quantità che per qualità. Macchina a Vapore. Museo Franco Risi è invece una realtà privata da tempo presente sul territorio, una collezione unica che è stata recentemente rinnovata e ottimizzata dall’attuale proprietario Mirco Risi, fratello del fondatore Franco, con cui abbiamo collaborato molto volentieri nell’ottica di valorizzazione del nostro territorio. In occasione delle due imminenti inaugurazioni voglio ringraziare tutti gli enti, le fondazioni ed associazioni ma anche le singole persone che ci hanno supportato, senza la loro collaborazione non saremmo riusciti a raggiungere questi straordinari risultati”.

“Macchina a Vapore. Museo Franco Risi” è invece una realtà privata, allestita in collaborazione col Comune di Persiceto, e propone una collezione unica di locomotive e mezzi agricoli antichi perfettamente restaurati e funzionanti (vedi dettagli nella scheda sintetica allegata). L’inaugurazione si terrà sabato 3 luglio su invito. Il Museo, che si trova in via Biancolina 4, sarà aperto al pubblico da domenica 4 luglio, orari: sabato e domenica ore 10-12 e 16-18. Ingresso € 7,00. Info: www.museodelvapore.it

Alla presentazione, avvenuta presso il Chiostro di San Francesco, a San Giovanni in Persiceto, sono intervenuti oltre all’assessore Felicori, il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti, Nicola Semprini Cesari del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, responsabile scientifico del progetto museale “Fisica Experience”, Cesare Mari di Panstudio Architetti associati, progettista della museografia e dell’allestimento della sezione museale “Fisica Experience”, Astrid Merlini segretario generale della Fondazione Lucio Saffaro, Clara Magnanini responsabile Brand & Corporate Communication di Automobili Lamborghini, Mirco Risi proprietario di “Macchina a Vapore. Museo Franco Risi” e fratello del fondatore cui è intitolata struttura museale. /CL