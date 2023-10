Giorgio Morandi: un Tavolo metropolitano per valorizzare la figura del grande maestro e il progetto di museo diffuso

Il Tavolo Morandi nasce per raccontare e valorizzare l’universo che ruota attorno alla figura di Giorgio Morandi attraverso eventi e itinerari che collegheranno i luoghi caratteristici della sua vita, da Bologna a Grizzana Morandi. Il progetto coinvolge: Comune e Città metropolitana di Bologna, Comune di Grizzana Morandi, Museo Morandi, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Inoltre, in occasione del sessantesimo anniversario della sua morte (avvenuta il 18 giugno 1964), il prossimo anno vedrà un articolato manifesto di eventi, itinerari e azioni di valorizzazione della figura e dei luoghi di Giorgio Morandi.

“Tra Grizzana e Bologna, tra il luogo dei suoi periodi di vacanza e la casa di Via Fondazza c’è una distanza che fino ad oggi non è stata soltanto fisica ma anche progettuale. L’iniziativa di oggi - spiega Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana - ha un valore di politica culturale strategico: colmare questa distanza attraverso iniziative integrate pensate insieme all’interno del Tavolo Morandi, che nasce dall’intento di raccontare e valorizzare come merita la vita di questo straordinario artista, uno dei protagonisti della pittura italiana del Novecento e tra i maggiori incisori mondiali del nostro secolo, connettendola a tutto il territorio metropolitano, quel palcoscenico che ha visto l’evoluzione del suo immenso talento riconosciuto a livello mondiale. Ripercorrere le tappe storiche significative della sua crescita e ricerca artistica, tracciando un itinerario, allo stesso tempo fisico e simbolico che connette il territorio di Bologna con Grizzana Morandi e tutti i luoghi a lui cari. Apripista sarà la realizzazione di un itinerario per accompagnare cittadini/e, turisti/e e chiunque lo desideri, ad avvicinarsi a questo affascinante universo morandiano, connotando sempre più da un punto di vista culturale l’esperienza morandiana nella nostra area metropolitana. Significativo sarà inoltre l’intreccio con tutte le progettualità che stiamo costruendo insieme al Comune di Grizzana Morandi, al Museo Morandi e al Distretto Montagna”.

Franco Rubini, sindaco di Grizzana Morandi, ha aggiunto: “La figura di Giorgio Morandi è così strettamente correlata ai luoghi di Grizzana da risultare parte integrante della nostra identità. Per questo accogliamo sempre con favore ogni occasione per mettere al centro Morandi e la sua fondamentale eredità. La collaborazione con la Città metropolitana e il Tavolo Morandi sono in questo senso il naturale compimento di un percorso iniziato nel 1985, quando Grizzana decise di chiamarsi Morandi e proseguito nel tempo con l'apertura della Casa Museo donata da Maria Teresa Morandi e con le esposizioni e gli eventi culturali che si sono susseguiti, fino alla recente mostra monografica ‘Morandi. Ritorno a Grizzana”. Sono, inoltre, già in corso i lavori di ristrutturazione di casa Morandi, che prevedono opere di manutenzione straordinaria, il rifacimento del coperto e il restauro delle facciate esterne e degli scuri delle finestre per riportarli all’aspetto originario grazie ai finanziamenti del progetto pilota dalla Regione Emilia-Romagna “Da Campolo - l’arte fa Scola” all’interno delle misure del PNRR gestite dal Ministero della Cultura (M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), ?nanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU”. L'edificio, inserito tra le Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna, sarà insieme agli adiacenti Fienili del Campiaro, uno dei luoghi protagonisti dei percorsi morandiani”.

Lorenzo Balbi, direttore Museo Morandi e MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Settore Musei Civici Bologna ha aggiunto : “Come direttore del Museo Morandi non posso che accogliere con grande gioia la notizia della nascita del Tavolo metropolitano su Giorgio Morandi e, più in generale, la decisione dell’Amministrazione Comunale e metropolitana di mettere al centro del dibattito culturale e delle scelte strategiche la valorizzazione del più importante artista della storia di questo territorio. Vedo nell’istituzione di un Percorso Morandi una grande opportunità di sviluppo per la città e per il suo territorio, per tutti gli appassionati e i conoscitori del maestro bolognese ma anche per il grande pubblico: non un semplice insieme di luoghi ma un percorso, un itinerario di scoperta che, connettendo i luoghi di vita e lavoro di Morandi, aiuterà il pubblico a entrare nel suo mondo, nella sua pratica artistica e, in qualche modo a ripercorrere la sua quotidianità. Come ha scritto Giuseppe Raimondi, con cui Morandi spesso passeggiava: “Verso le sette di sera o poco prima, con Morandi, se non si andava verso il centro, ci si avviava passo passo verso casa sua. Questo itinerario era immutabile. Come girare su di una pista con le deviazioni previste calcolate. Da andarci a occhi chiusi”.