Da Piazza Santo Stefano all’haute couture parigina: l'incredibile storia di Isotta Zarri

Da Piazza Santo Stefano all’haute couture parigina: fu forse l’eleganza di una delle piazze più belle della città, Piazza Santo Stefano, la prima fonte di ispirazione per Isotta Zerri, la signora dei cappelli di Bologna, che al numero 9 accolse fin dagli anni Trenta nel suo atelier le signore della buona società.

Un talento che la fece presto notare Oltralpe, chiamata da Coco Chanel in persona e da Dior.

Tra piume e feltri, fiori, organze e pellicce, le creazioni della Zerri non erano solo cappelli ma capolavori in miniatura di creatività e stravaganza. I suoi cappelli furono indossati da teste celebri del Ventennio, da Edda Ciano a Donna Rachele Mussolini, e poi da star del cinema come Grace Kelly e Gina Lollobrigida, un successo che cominciò a declinare con il mutare della moda, quando il cappello diventò un ingombro poco pratico per una donna che rivendicava nel mondo un nuovo ruolo.

Da Bologna la Zerri non volle mai andare via, per amore della sua città e anche per controllare un marito piuttosto incline alle scappatelle: leggendarie sono le borsettate e i colpi di ombrello che la bizzosa cappellaia non lesinò alle presunte amanti del coniuge, sorpreso in flagranza di adulterio.

L'avventura della modista bolognese in teatro

A questa straordinaria storia di successo tra le due Guerre è dedicato il documentario “Appunti per un film su Isotta Zerri” di Paolo “Fiore” Angelini, in programma domani mercoledì 6 aprile alle 21 al Teatro dell’ABC, nell’ex Cinema di Porta Castiglione (piazza di Porta Castiglione, 3. Prenotazione obbligatoria mail: abcprenot@libero.it Cell 3209188304. Contributo per serata: € 13 – Riduzione € 8 per under 25 e studenti)

La proiezione del film sarà preceduta dall’incontro con il regista e le stiliste Lavinia Turra, Presidente di ABC, e Dana Jauker di Yesey cappelli.