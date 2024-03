Quando più che vivere, ci si limita ad esistere. La storia di Marco

Attenta partecipazione alla presentazione del libro “La visione più ampia” di Nicolò Labanti edito Bookabook che si è tenuta alla libreria Ulisse, storica libreria di Bologna, lo scorso 5 marzo. L’esordio letterario di Labanti, scrittore bolognese, che attraverso una scrittura veloce e musicale, ci trasporta in una estate calda e tormentata vissuta dal protagonista Marco e che ha come sfondo Bologna.

Labanti, leggendo le prime pagine di questo libro si capisce che Marco più che vivere si limita ad esistere, guidato dal suo motto “bevo birra e me ne frego”, cosa ci dice la sua storia?

Per scrivere questo libro mi sono posto due domande. La prima è se possiamo vivere senza affrontare il nostro passato e la seconda se possiamo vivere la nostra esistenza senza mutare la condizione della nostra vita. Questa storia parla di cambiamento interiore, delle sue difficoltà e dei suoi tormenti, insomma di una vera e propria battaglia interna non sempre facile da combattere, ma la salvezza esiste ed è quella di trovare la propria visione più ampia.

Viene raccontata una Bologna calda, afosa, deserta. Che ruolo ha la nostra città nel libro e per te?

Innanzitutto ho voluto dedicare a Bologna il mio primo romanzo, perché è la città dove sono nato e cresciuto, dove mi sono formato e dove lavoro come dipendente del Comune di Bologna. E proprio per questi motivi, ho cercato di rendere Bologna sia un personaggio della storia sia la metafora del protagonista stesso, infatti come molti sanno, Bologna ad Agosto ha i negozi chiusi, le scuole sono deserte da mesi e la maggior parte della popolazione cittadina migra in villeggiatura fuori dalla città per riprendere fiato e Marco è una persona chiusa. Bologna in un solo mese, specialmente ad Agosto, non subisce mutamenti e Marco riflette questa inerzia, perché non vuole che niente cambi intorno a sé. Bologna può risultare opprimente a causa del caldo quasi soffocante che la avvolge in estate, così come il respiro di Marco diventa affannoso tutte le volte che si trova ad affrontare situazioni che sono estranee alla sua comfort- zone.

Quindi Marco è un ragazzo chiuso, che non vuole cambiare?

Nelle rappresentazioni teatrali, nelle sceneggiature cinematografiche, nei libri che leggiamo siamo da sempre abituati a vedere un percorso di cambiamento (più o meno lento o evidente) dell’eroe. . La particolarità di Marco è che dichiara fin da subito che non vuole cambiare e che farà di tutto per opporsi al cambiamento, diventando così l’eroe e l’antieroe della sua stessa storia, nella sua stessa persona.

Parliamo anche degli altri personaggi.

Intorno a Marco ruotano altri tre personaggi fondamentali. Roberto detto Robbi, il migliore amico di Marco, che avrà un ruolo cruciale nel cambiamento di Marco Francesca, l’amore inaspettato che cambia le carte in tavola mostra a Marco un mondo diverso e alternativo Infine Asia, l’amore non corrisposto che subisce Marco antieroe , il suo egoismo e la sua incapacità di vedere.

Hai attribuito ad alcuni oggetti anche un ruolo simbolico, vedi il lampione che ritroviamo anche sulla copertina del libro. Di cosa si tratta?

Il lampione rappresenta l’impersonificazione di Marco. E’ il lampione che lui vede tutti i giorni fuori dalla finestra di casa sua e come tale, risulta statico con il solo unico scopo di illuminare un punto ben preciso della strada. Il lampione diventa una sorta di specchio dell’anima di Marco, nel quale si riflette costantemente.

Ho trovato una scrittura veloce, quasi ritmica, così come sono tanti i riferimenti musicali presenti nel libro

Assolutamente si, ho cercato di creare una scrittura essenziale, ritmica che in un qualche modo accompagnasse musicalmente Marco il quale invece vive costantemente all’interno di un brusio rumoroso, tra i suoi pensieri, la musica, la città. Marco vive costantemente circondato dal rumore. Il problema del rumore è che porta a vivere senza mai ascoltarsi, senza mai passare del tempo con se stessi. Oggi c’è un gran bisogno del silenzio, silenzio per ascoltarsi, silenzio per capirsi, silenzio per poter capire chi siamo.