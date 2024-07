Carducci e quelle lettere alla 'fata bianca': svelato il carteggio nascosto da oltre un secolo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Cara contessa, grazie del vino. Ho fatto la prova d'una bottiglia per me". Omaggi, saluti e confidenze. È un Giosuè Carducci al tramonto della vita, malinconico ma battagliero, quello che emerge dal carteggio privato tra il poeta Premio Nobel e la 'fata bianca', così era chiamata dal letteratola contessa Silvia Baroni Semitecolo Pasolini. 256 documenti scritti tra il 1889 e il 1907 ora diventati pubblici grazie all'acquisto da parte della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna per Casa Carducci.

L'ultima missiva alla "fata bianca" è datata 12 febbraio 1907, appena quattro giorni prima della morte del poeta, amico intimo della moglie del conte faentino Giuseppe Pasolini Zanelli. Dalla corrispondenza emerge la profonda umanità di Carducci nel periodo finale della sua vita, in cui si trova ad affrontare il declino fisico dovuto alla malattia. Desideroso di conforto, per non rimanere schiacciato dai limiti fisici e dalla prostrazione morale. L’intenso legame con la contessa si viene costruendo nel corso degli anni.

La contessa Pasolini, dotata di un buon livello culturale e sensibilità artistica (tra le molte passioni, componeva musica e musicò anche versi del poeta) fu al centro di un salotto che radunava personalità di spicco tra artisti, letterati e musicisti nella dimora estiva dei conti Pasolini-Zanelli, l'attuale Villa Silvia a Lizzano di Cesena dove Carducci fu spesso ospite.

L'esistenza delle lettere era nota e una loro selezione era già stata pubblicata nel secondo dopoguerra, ma il fondo è stato 'ritrovato' solo nel 2022 dagli eredi della contessa. Una parte di questi scritti è stata dettata dal poeta ormai anziano e colpito da ictus: tutte hanno però in calce la sua firma autografa. Ora le lettere verrano tutte inventariate e digitalizzate sulla piattaforma digitale della Regione Archivi Er, a disposizione non solo degli studiosi.

L’acquisto è valso 45mila euro in tutto, di cui 30mila investiti dalla Regione e 15mila dal Comune: “Un buon affare per l'acquirente", sottolinea l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, con cui "si ricostituisce l'unità del fondo perché Casa Carducci aveva già le lettere che dalla contessa arrivavano a Carducci", sottolinea il dirigente regionale Claudio Leombroni, colui che ha accolto la richiesta di sostegno economico arrivata da Palazzo D'Accursio circa un anno fa. "Mi fa piacere - dice Felicori presentando oggi l'acquisizione a Casa Carducci - lasciare una regione più ricca di come l'ho trovata e questo patrimonio sarà a portata di tutti". Il rischio era infatti che le lettere finissero sul mercato privato e il corpus si disperdesse.