Il giorno di Lucio: "Indimenticabile la sua prima telefonata, ma anche l'ultima sera con lui"

Già dodici anni senza Lucio Dalla: oggi avrebbe compiuto 81 anni se il suo cuore non si fosse fermato appena dopo quel concerto a Montreux che quel cuore lo aveva colmato di contentezza, così come ricorda Maurizio Biancani, che era lì con lui: "Esibirsi in quella che è considerata la città del jazz lo intimoriva e nonostante avesse alle spalle già una carriera di tutto riguardo e una posizione importante nel mondo della musica internazionale, quel palco gli aveva dato tante emozioni e alla fine del live era evidente la sua soddisfazione per come era andata. Era la quarta tappa di un tour che si sarebbe concluso al Teatro dell'Opera di Parigi (così, giusto per capire di cosa parliamo...). Ma che come tutti sappiamo, si è fermato lì sulle sponde del lago di Ginevra, lasciandoci tutti senza fiato e con un dolore immenso, che ancora oggi non si placa".

Maurizio e Lucio lavoravano insieme da metà dagli anni Ottanta (Biancani è uno dei più importanti ingegneri del suono in Italia, socio fondatore della mitica Fonoprint nonché conduttore di '33Giri Italian Masters' su Sky), da quando il cantautore bolognese gli chiese di collaborare per il disco 1983: "Quella telefonata per me ha rappresentato l'inizio di una grande avventura professionale, ma soprattutto l'inizio di un rapporto di amicizia e di stima che non si è mai più interrotto: eravamo diventati una famiglia e andare in tournée era per noi praticamente una vacanza. Ed è in nome di tutto questo che Maurizio Biancani, molto amichevolmente, accetta di parlare di Lucio, in questo giorno speciale nel quale fra l'altro (così come accade da anni) la Fondazione che porta il suo nome organizza diversi eventi per non dimenticarlo, fra cui anche le visite alla casa di via D'Azeglio.

"Le qualità di Lucio erano tante, quelle artistiche sono evidenti e fra quelle umane certamente metterei al primo posto la generosità e l'umiltà. Non c'è stata una sola volta che non abbia salutato con affetto le persone che lo fermavano per strada (ed erano sempre moltissime, lo conoscevano tutti) per parlare con loro, firmare un autografo o scattare una foto ricordo. Aveva un ottimo rapporto con la sua notorietà e non ne era affatto spaventato, anzi. Anche lui poi, come tutti, aveva degli spigoli e non era sempre facile. Una cosa che sapeva fare benissimo era riconoscere un talento e non è un caso se possiamo beneficiare della musica di Gaetano Curreri, di Luca Carboni, di Samuele Bersani...

Lei era insieme a Lucio Dalla anche l'ultima sera. Che progetti aveva per il futuro?

"Lucio vedeva sempre oltre e per lui l'età non era un problema, un ostacolo. In quel momento era impegnato in quel bellissimo tour che si è purtroppo concluso nella sua quarta data e che lo avrebbe visto esibirsi, come ultima tappa, all'Opéra national de Paris. Avrebbe continuato a fare musica e a incoraggiare i giovani di talento. Amava lavorare con loro e come ho già detto, era molto abile a riconoscere il talento, anche quando non lo vedevano neppure i diretti interessati. Faccio l'esempio di Gaetano Curreri: la sua bellissima voce la ascoltiamo grazie agli incoraggiamenti e alle spinte che fece Lucio e che lo portò ad andare oltre alla scrittura diventando anche interprete".

Parliamo da Lucio Dalla autore. Parole e storie bellissime, personaggi evocativi e grandi sentimenti: cosa lo ispirava e quanto del suo vissuto entrava nei testi delle sue canzoni? Come arrivava l'ispirazione?

"I momenti intensi della vita, anche di dolore e di perdita, sono sempre uno stimolo per scrivere. È così nella letteratura ed è così anche per le canzoni. Quando Lucio è diventato autore ha dimostrato di essere straordinario anche nella scrittura (aveva bisogno di dimostrarlo) e ne sono una testimonianza i tre album meravigliosi 'Come è profondo il mare', 'Dalla' e 'Lucio Dalla'. Nel disco 'Tu non mi basti mai' per esempio c'era solo tutta la sua gioia. Era per lui un momento felice, era innamorato e stava bene con la persona che aveva al fianco. In questo caso l'ispirazione è arrivata da un periodo molto sereno e direi che lo si percepisce".

Lucio Dalla sarebbe stato felice di vedere quanta musica passa per quella piazza che dal 2022 porta il suo nome. Non è la "piazza grande" che cantava, ma quella sotto la tettoia Nervi è davvero speciale ed è emozionante leggere in questo luogo l'intitolazione: “Piazza Lucio Dalla, artista e cantautore (1943-2012)”. E poi c'è lei, la fotografatissima scultura firmata dall'artista Antonello Paladino e donata al Comune di Bologna da Lino Zaccanti, cugino ed erede di Lucio Dalla che, legato all’artista da un particolare rapporto di affetto, oltre a condividere con i cugini l’omaggio della lapide che verrà successivamente posata, ha voluto rendere anche un personale tributo alla memoria di Lucio e alla città di Bologna e ha personalmente curato la posa dell'opera approvata dalla Soprintendenza. L'opera da anni è entrata a far parte del patrimonio del Comune di Bologna (che si curerà della sua conservazione negli anni) è stata posizionata in Piazza Cavour, che è poi la vera Piazza Grande della canzone dell'artista, dove abitava sua mamma".

Dimenticare il compleanno di Lucio Dalla è impossibile: 4 marzo 1943, tra le canzoni più celebri, ce lo ricorda e fissa la data nella memoria. A renderlo immortale, oltre alla sua musica e alle sue canzoni, ci pensa la sua città, la nostra. Bologna e Lucio, Lucio e Bologna. La sua poetica, le parole, quella visione del mondo che lui solo aveva. Un rapporto indissolubile che Bologna non può che restituirci già solo essendo se stessa: è così che è nata una mappa 3D con tutti i luoghi di Lucio: Piazza Cavour, via D'Azeglio, il PalaDozza e il Dall'Ara, l'Osteria Cesari e Piazza dei Celestini dove la sua "ombra" sembra aleggiare sulle note delle sue melodie...

Un salto indietro di 12 anni per ricordare quanto calda e commossa fu Piazza Maggiore il 4 marzo del 2012. Una folla incredibile e incredibilmente silenziosa, le note delle sue canzoni nell'aria e tanta, tantissima tristezza per una perdita arrivata senza preavviso lasciando un vuoto che in quei momenti, così come oggi, resta incolmabile. E San Petronio era troppo piccola quel giorno, il giorno del suo compleanno, per contenere tutti coloro che avrebbero voluto salutarlo per l'ultima volta e magari, dire una preghiera. "Proprio oggi avrebbe compiuto gli anni e la morte è in verità il definitivo compimento della vita": con queste parole era cominciata la messa. E un applauso fragoroso aveva accolto in piazza Maggiore il feretro quando è uscito dal portone di Palazzo d'Accursio, dove era stata allestita la camera ardente.

Gianni Morandi, Roberto Baggio, Marco Travaglio, Samuele Bersani, Nicoletta Mantovani (vedova Pavarotti), Isabella Ferrari: questi solo alcuni dei volti noti che nel 2012 erano accorsi a Bologna per salutare Lucio Dalla nella camera ardente allestita nel cortile di Palazzo d'Accursio. Occhiali scuri e occhi lucidi, tutti evidentemente commossi per un addio che non avrebbero voluto dare, o almeno così presto. "Lucio ci ha fatto un brutto scherzo. Lui ne faceva tanti di scherzi, ma questo era veramente inaspettato. Stiamo vivendo delle giornate molto tristi non solo noi che amiamo la musica e amiamo Lucio: mi sembra tutta la città di Bologna e tutta l'Italia. C'é un ondata di affetto meravigliosa" erano state queste le parole del carissimo amico Gianni Morandi. Il quale ancora oggi in tantissime occasioni non manca di ricordare Lucio Dalla e ribadire quanto sia sentita la sua mancanza.

Abbiamo citato la Fonoprint. Ma che cos'è? Fonoprint (che esiste dal 1976) è il primo studio di registrazione professionale nel bolognese, luogo di riferimento artistico per cantautori del calibro di Vasco Rossi e Lucio Dalla. La sua storia si inserisce nel cuore della città della musica riconosciuta dall’Unesco: studi di registrazione di altissimo livello, ingegneri del suono di indiscutibile professionalità e creatività hanno costituito un punto di riferimento per artisti di fama internazionale, arrangiatori, produttori e musicisti prestigiosi. Tanto che oggi tutto questo è anche museo.

"Il museo del suono e della canzone" ha come missione quella di condividere la storia e il prestigio di un patrimonio costituito dai principali prodotti discografici cantautoriali italiani. Gli studi di registrazione e mastering sono riconosciuti come eccellenza nella produzione del suono. L’esperienza museale prevede oggi l’apertura di Fonoprint a visite guidate delle sale e degli studi, ad ascolti multitraccia in alta definizione, nonché la possibilità di visite esperienziali che fanno comprendere da dove viene e forse anche dove va la musica.