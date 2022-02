10 anni senza Lucio Dalla, una mostra lo svela a tuttotondo: "Solo racconti veri, dalla scuola agli amori"

L'ultima pagella di scuola (in verità non proprio da primo della classe), i suoi amori, il clarinetto che non ha mai abbandonato e tante testimonianze vere che raccontano l'uomo e l'artista. Non ci sarà spazio per leggende metropolitane e fantasie nella mostra dedicata a Lucio Dalla, che parte dal Museo Archeologico di Bologna per poi fare tappa a Roma, con Milano e Napoli come altre città coinvolte nel progetto pensato per i dieci anni dalla sua morte. Sì perché "Lucio Dalla è patrimonio nazionale e non solo un grade personaggio che ha fatto la storia della nostra città" ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore aprendo la conferenza stampa di presentazione dell'esposizione "Lucio Dalla - Anche se il tempo passa" che inaugura il prossimo 4 marzo (Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare...), notoriamente il giorno del compleanno di Dalla.

"Non è stato facile far rientrare tutto questo in 1.000 metri quadrati - ha spiegato il curatore e organizzatore della mostra Alessandro Nicosia (che si è occupato negli anni anche di esposizioni dedicate a Fellini, Sordi, Pavarotti...) - ma credo che l'impresa di rappresentarlo in maniera completa sia riuscita. Lucio Dalla è un monumento nazionale dalla carriera lunga, intensa, multiforme, sempre all’insegna di strade nuove e inesplorate, fondata sulla base preziosa di un grande talento naturale per la musica". Una lettura a 360°, così come viene raccontata la carrellata di ricordi e testimonianze che, come ha sottolineato lo stesso Nicosia, nulla hanno a che fare con voci e leggende metropolitane, ma che arrivano direttamente dalle persone che lo hanno frequentato davvero: "Emozionanti i racconti di Veltroni e di Ron, come anche quelli degli amici e dei familiari. E poi l'incontro con Aldo Fabrizi quando era solo un bambino e le sue esibizioni in inglese (che ancora non conosceva!) imbracciando una chitarra durante i divertimenti dell'estate a Manfredonia con la mamma...Un 'Universo Dalla' che tratta il percorso musicale (era un talento puro e imparò a suonare il clarinetto da autodidatta) ma narra anche i suoi amori degli anni Settanta".

Alessandro Nicosia a Palazzo d'Accursio durante un'intervista

"La Bologna città creativa della musica vuole celebrare le sue canzoni, il suo genio. Con questa mostra sarà possibile rivivere emozioni e ricordi e scoprire aspetti inediti di Lucio, che tanto ha amato questa città quanto è fortemente ricambiato dai bolognesi. Ne sono prova, a distanza di dieci anni, le continue dimostrazioni di affetto e di riconoscimento della città e dall’Italia tutta, per un autore che ha rappresentato una delle più alte espressioni popolari della nostra cultura. - ha detto Lepore, che fa poi riferimento anche a una auspicabile uscita dalle restrizioni della pandemia e da un ritorno alla normalità - Speriamo e immaginiamo che dopo il 31 marzo siano in tanti a tornare a Bologna per una gita e per visitare monumenti, luoghi e mostre come questa. Speriamo che anche grazie agli eventi dedicati ai grandi come lui, Pasolini e Roversi, si torni alla normalità".

La mostra su Lucio Dalla: temi e sezioni, il racconto della vita e della carriera

Oltre 10 le sezioni in cui è suddivisa la mostra "Lucio Dalla - Anche se il tempo passa": Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla ci racconta, Il clarinetto, Il museo Dalla, Dalla e la sua musica, Dalla e il cinema, Dalla e il teatro, Dalla e la televisione, l’Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e la sua Bologna. Insieme ai documenti, tante foto, filmati, abiti di scena e altri aspetti che ci raccontano la sua vita, l’arte e le sue passioni. Per capire meglio il risultato finale di questa importante ricerca/esperienza va sottolineata la sezione Universo Dalla, con decine di foto del Maestro con tanti personaggi della cultura, i più importanti cantanti, i tantissimi collaboratori che lo accompagnarono puntualmente nel suo lavoro e, ancora, un’interessante chicca con un’enciclopedia di oltre 250 nomi di persone di ogni genere sociale, con cui ha avuto rapporti di lavoro e amicizia che lo hanno seguito per tutta la vita con gioia e con il massimo della considerazione. Con l’occasione l’esposizione sarà accompagnata da un prestigioso catalogo edito per i tipi di Skira che vede, tra le tante cose, un lungo elenco di straordinarie testimonianze raccolte in occasione delle celebrazioni che aiutano a capire Lucio Dalla.

Bologna tutta per Lucio Dalla: i funerali in Piazza Maggiore