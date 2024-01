A Vado nascerà il Teatro Venere: "Puntiamo a diventare un polo culturale dell'Appennino"

Sara? un crocevia di esperienze artistiche: teatro, cinema, fotografia, scultura, pittura, scrittura, musica... ma soprattutto un contenitore di umanita?, un luogo di incontro e di scambio di idee e di emozioni per tutte le eta?. Allestire uno spazio teatrale nella frazione di Vado di Monzuno e? il progetto della Compagnia della Venere, realta? di professionismo teatrale fondata nel 2021 da Antonio Lovascio ed Hermann Sferlazza.

"L’ambizione del futuro Teatro Venere - specificano dall' Unione Comuni Appennino Bolognese - e? quella di diventare un polo culturale dell'Appennino Bolognese. Grazie al sostegno del Comune di Monzuno e dell'Unione, i lavori di completando del palco sono iniziati, cosi? come sono gia? allestite alcune attrezzature di service audio e luci. Mancano ancora alcune spese per dare vita allo spazio teatrale e per questo e? stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma IdeaGinger".

“Crediamo fortemente nella diffusione della cultura - aggiunge l’Assessore alla Cultura del Comune di Monzuno Ermanno Pavesi -. La creazione dello spazio culturale polivalente si inserisce all'interno di un piano di diffusione della cultura. Nel territorio comunale e? sempre stato il capoluogo, con le esperienze della Banda Bignardi, del circolo artistico Ilario Rossi, della Corale Aurelio Marchi e del gruppo di Studi Savena Setta Sambro, a mettere in campo piu? eventi culturali. Ora vogliamo che anche a Vado - dove si trova un’altra sede della biblioteca comunale, il piccolo spazio espositivo sui fossili e lo spazio Stella Rossa - si mettano in campo attivita? culturali piu? vicine alla popolazione. Non dimentichiamo, inoltre, che Vado e? ai piedi di Monte Sole e tante attivita? si potranno organizzare con la collaborazione del Parco Storico di Monte Sole”.

Scambio con artisti sia nazionali che internazionali

Teatro Venere si prefigge di promuovere l’ospitalita? e lo scambio con artisti sia nazionali che internazionali, cercando di aprire al territorio un panorama ampio e creando un ambiente di fermento culturale. Si organizzeranno spettacoli teatrali, festival, rassegne, corsi di formazione, incontri letterari, esposizioni artistiche ed altri eventi.

Il luogo che accogliera? lo spazio teatrale e? la Sala Comunale Polivalente di Vado, open space di 200 metri quadri al cui interno e? gia? stato allestito il palcoscenico; l'intero spazio verra? insonorizzato con materiali ignifughi e fonoassorbenti. L’ obiettivo e? di concludere i lavori entro la prossima primavera per organizzare un’estate ricca di eventi per la comunita?.

L'evento di presentazione

Il progetto sara? presentato nella Sala comunale polivalente (via Val di Setta 54/B - Vado) domenica 14 gennaio. Il programma: alle ore 17:00: Reading tratto da “La staffetta. Le guerre non finiscono mai” di Franco Fontana, a cura di A. Lovascio e H. Sferlazza. Seguira? la proiezione del documentario “La testimonianza dei partigiani” e infine la presentazione del progetto ‘Teatro Venere’. Ingresso libero e info al numero 351.8046056