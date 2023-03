Apre a Bologna il Museo Ottocento

Bologna si arricchisce di un nuovo, prestigioso museo: si tratta del Museo Ottocento Bologna, una collezione permanente di 85 opere divise in dodici sezioni espositive. Costituito da diversi nuclei tematici (dipinti a olio, acquerelli, bozzetti e altri), il Museo Ottocento Bologna ospiterà le opere dei principali artisti del “secolo lungo” dell’area bolognese.

Il Museo Ottocento Bologna è patrocinato dal Comune di Bologna e arricchisce sensibilmente l’offerta artistica già presente in città. Il Museo non ha scopo di lucro, e anzi sarà un polo che accoglierà studiosi e specializzandi con il fine di promuovere attività e ricerche. Per farlo, ogni anno il Museo metterà a disposizione una borsa di studio finanziata con i suoi ricavi, oltre all’attivazione di tirocini formativi con l’Università di Bologna.

Il percorso espositivo del Museo Ottocento Bologna inizia attorno alla metà del XIX secolo, scandagliando gli sviluppi artistici del territorio attraverso le opere di artisti bolognesi come Giovanni Paolo Bedini, Luigi Busi, Fabio Fabbi, Mario De Maria, Alfredo Protti e tanti altri. Tra le opere di questi artisti si potranno scorgere le passioni e le tendenze artistiche che nei decenni si sono alternate: dall’approcci classico della pittura storica e di impostazione accademica al Naturalismo, dall’interesse per il vicino e il lontano oriente della corrente dell’Orientalismo fino alle opere di sfondo religioso e alla più classica ritrattistica.