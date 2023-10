Passamano per San Luca, tanti ragazzi per formare una catena umana che celebra la storia e la pace | FOTONOTIZIA

Una catena umana che dura dal 1677 e che ogni anno richiama tantissimi studenti di ogni grado. Questa mattina, sabato 21 ottobre, si è tenuta la ventesima edizione del Passamano per San Luca, l’iniziativa simbolo del Festival della Storia che attraverso la Storia richiama alla solidarietà civica e a quella tra i popoli. Un gesto collettivo che dal Meloncello si snoda fino alla Basilica di San Luca, e che il 17 ottobre 1677 consentì di trasportare sul colle della Guardia i materiali necessari per iniziare la costruzione del tratto collinare del grande portico. Già negli anni scorsi il Passamano ha coinvolto migliaia di persone nel segno dell'impegno per la valorizzazione e tutela del patrimonio storico. Quest'anno i partecipanti si sono passati di mano in mano le bandiere del mondo e alcune formelle coi titoli delle 20 edizioni della Festa internazionale della Storia, che acquisiscono ulteriori significati e valori indotti dalla grave situazione internazionale.