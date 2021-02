Roberto Re: nuovo circuito di opere in limited edition

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“Si dimostra sempre molto attivo e sempre molto intraprendente il talentuoso artista emiliano Roberto Re, che nel 2021 è già partito con un nuovo progetto sperimentale davvero molto stimolante, coniugando insieme in perfetto binomio vincente Arte e Musica”. Così spiega la Dott.ssa Elena Gollini riferendosi all'interessante ricerca creativa di Re dedicata e indirizzata a congiungere insieme in simbolica sinergia positiva l'Arte e la Musica, due linguaggi universali di potentissima ed efficacissima portata comunicativa, che all'interno di questo progetto si rafforzano e si avvalorano reciprocamente ancora di più. E ancora la Dott.ssa Gollini ha voluto rimarcare ed evidenziare la particolare concettualità a monte, che funge da radice e da humus vitale di questo importante e pregevole discorso: “Roberto è riuscito ad estrapolare un concetto estemporaneo informale di alcuni strumenti musicali e lo ha rivisitato, rielaborato e riportato all'interno del palinsesto della sua ricerca pittorica informale generando un'armoniosa connessione e riuscendo a sposare insieme l'originalità eclettica del guizzo creativo con la valorizzazione sempre attuale relativa alla musica, alle sonorità musicali prodotte da questi strumenti celebrati dentro le composizioni visionarie. Roberto non si è semplicemente limitato a riprodurre in modo strettamente copiativo ed emulativo, ma ha dato a ciascun strumento un'impronta personalizzata e soggettiva, cogliendo al meglio anche la prospettiva globale di spazialità e di volume e la sua ottimale resa d'impatto nell'insieme strutturale. Colpisce da subito come Roberto abbia usato questo collegamento Arte e Musica per ampliare ed espandere il suo versatile campo applicativo e per trovare dei pregevoli espedienti appositamente congegnati per questo circuito in limited edition composto da sei opere. I titoli sono ovviamente attinenti e pertinenti e la lavorazione è stata ulteriormente avvalorata dall'utilizzo di preziosi inserti e frammenti di foglia in oro zecchino, che è stata plasmata e amalgamata con bilanciata proporzione di equilibrio insieme alla componente densa e intensa della materia pittorica cromatica, che accentua in tal modo l'effetto di plasticità tridimensionale. Roberto ha scelto di dare importanza al suo legame con la musica e con gli strumenti musicali e ha designato ogni opera come a sé stante seppur collocata e inserita in questo gruppo ben settorizzato, per offrire al fruitore-spettatore una doppia e duplice occasione di osservazione attenta e accurata, sia focalizzandosi su ciascuna opera considerata in modo autonomo e indipendente sia guardando la sequenza delle sei opere messe tutte assieme in una composta ed elegante dimensione aggregativa, che sprigiona e diffonde nell'aria una piacevole profusione di suadente e accattivante sonorità al motto trainante di: Arte e Musica fonti di vita”.

