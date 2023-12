Salaborsa, nuovi orari da gennaio: ecco cosa cambia

Salaborsa rivoluziona i propri orari di apertura. Il nuovo anno inizia con un’importante novità per chi usufruisce dei suoi spazi per prendere in prestito o restituire un libro, studiare, leggere, sfogliare giornali o partecipare agli incontri: da martedì 2 gennaio 2024 le porte della biblioteca di piazza del Nettuno si apriranno un'ora prima, alle 9.

La biblioteca, quindi, farà i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 20; sabato dalle 9 alle 19; chiusa di domenica. Anticipata di mezz'ora anche l'apertura pomeridiana del lunedì, che sarà quindi dalle 14 alle 20.

Un'apertura anticipata "che va nella direzione di una più ampia accessibilità ai servizi in presenza", annuncia il Comune, tra cui alcuni molto partecipati come la Sala Bebè, che accoglie mamme, papà e piccoli da 0 a 3 anni con la sua offerta di libri per bambini in una sala colorata con tappeti, cuscini e un angolo per allattamento e fasciatoio.

Dalle 9 continueranno a essere disponibili anche i bibliotecari e le bibliotecarie con il servizio di supporto e assistenza al banco informazioni.

Rimarranno per il momento invariati gli orari e i servizi di Salaborsa Ragazzi (bambine e bambini dai 4 ai 7 anni, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni) e della Sala Adolescenti. Anche il bar Altroverso sarà aperto dalle 9.