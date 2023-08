Il 20 agosto 2023 alle ore 16.00 presso il Santuario di S.Maria della Consolazione a MONTOVOLO Archivio Museo Cesare Mattei aps, con il patrocinio del Comune di Grizzana Morandi, dell’Unione dei Comuni dell’Appenino bolognese e grazie alla cortese accoglienza di Don Augusto Modena ha l’onore di ospitare il

Prof. Giampiero Bagni che tiene un conferenza su I Templari a Bologna e il culto di San Michele Arcangelo.



Il prof. Bagni insegnante di storia e filosofia è archeologo, laureatosi e specializzatosi in Storia presso l’Università di Bologna, da anni si occupa di ricerca storica sull’Ordine dei Templari, con collaborazioni anche interdisciplinari e di diffusione della storia locale attraverso l’insegnamento, conferenze, rievocazioni storiche e documentari. Sue sono le pubblicazioni “Pietro da Bologna , il difensore dei Templari” Ed BUP e “Templari a Bologna” ed. Penne e Papiri nonchè il DVD “Templari a Bologna: sulle tracce di Frate Pietro” in collaborazione con Massimo Ricci e Marco Serra.



In occasione di questo evento, l’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria viene aperto alle visite a partire dalle ore 15.00, grazie ai volontari del Santuario di Montovolo.

l’Oratorio di Santa Caterina fu edificato quale ex voto da crociati bolognesi di ritorno dalla crociata di Damietta. Circostanza, questa, che sta alla base dell’accreditamento di Montovolo come Sinai bolognese , avanzato per primo dal Rubbiani nel 1908: il complesso ecclesiale di Montovolo, dal secolo XIII, comincia a richiamare il Monte Sinai allo stesso modo in cui la Sancta Jerusalem delle basiliche bolognesi stefaniane e di S. Giovanni in Monte richiama la città di Gerusalemme e il Santo Sepolcro.



Alle ore 17.30 Don Augusto Modena celebra la Santa Messa.



L’accesso è libero e gratuito