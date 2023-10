Dj e libri gratis: il Treno della Barca riparte con nuovi eventi

Lo scorso dicembre erano saliti 7 nuovi passeggeri con progetti e spazi rinnovati. Ora il Treno della Barca è pronto per una nuova partenza: i due spazi cosiddetti “Capitreno” in via Nullo Baldini 3/a e 3/b saranno aperti a tutti dal lunedì al venerdì con tante attività come laboratori di disegno, sessioni di dj e danza ed eventi per gli appassionati di libri grazie a due nuove associazioni, Equi-libristi e Strictly Underground. Ripartono anche gli appuntamenti all’interno degli spazi degli altri “passeggeri” del Treno.

Nuove iniziative per tutti e tutte

Gli eventi sono pensati per un pubblico vario, con una particolare attenzione ad adolescenti e persone anziane. Da Strictly Underground si svolgoneranno laboratori di serigrafia, introduzione a writing e varie open session di dj e hip-hop.Tutti i mercoledì mattina sarà possibile partecipare a “Muoversi e leggere con lentezza”, il momento di risveglio muscolare accompagnato dalla lettura di un libro. Gli Equi-libristi, oltre al continuo assortimento dei libri proposti al pubblico, proseguiranno anche nei mesi autunnali le attività del percorso “Equilibri sui binari” e avrà luogo la seconda parte del laboratorio di lettura “Libera la voce”. Sempre questo autunno, riprenderanno gli Aperibook serali sul tema “Storie di Bolognesità”, con ospiti come Patrick Fogli, Danilo Masotti, Loriano Macchiavelli e Andrea Roncato.

Più di 2mila libri da prendere gratuitamente

Negli orari di svolgimento delle attività, sarà sempre possibile accedere al Silent Book Club, oasi silenziosa dove leggere i propri libri o sceglierne tra quelli a prelievo gratuito messi a disposizione dall’associazione e, volendo, scambiare due chiacchiere con le altre persone presenti. In questo spazio speciale dedicato alla lettura sono disponibili oltre 2mila libri a prelievo gratuito, grazie al lavoro continuo portato avanti da Equi-libristi di rimessa in circolazione di libri usati destinati al macero, troppo ingombranti per essere oggetti dell'ennesimo trasloco, o semplicemente temporaneamente accatastati dentro cantine e garage.

Un nuovo "Salto"

Per i più anziani, una volta a settimana sarà possibile accedere a uno Sportello digitale a cui chiedere assistenza rapida su come accedere allo SPID, fare una videochiamata, mandare una e-mail. E tornano gli eventi anche al “Salto”, lo spazio gestito da varie realtà bolognesi inaugurato quasi un anno fa. Dalle passeggiate urbane allo Sportello di orientamento e ascolto dell’associazione Hayat (tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19), fino alle rassegne culturali e alle proiezioni sul tema della mafia curate dall’associazione Caracò tra ottobre e novembre, prosegue quindi l’esperienza del progetto di riqualificazione del Treno iniziato già ad aprile 2022 per migliorare il contesto di vita della zona e supportare lo sviluppo attraverso iniziative culturali.