"Incammellato", "sprunk" e "susanello": un dizionario spiega lo slang dei "regaz" bolognesi

Che cos’è uno “sprunk” e come si beve? E cosa vuol dire ""incammellarsi”? Qual è la differenza tra un “cinno” e un “susanello”? Se non lo sapete è perché non avete ancora letto L’Albertazzi - Dizionario di slang bolognese in una variante di balotta. Edito da Pendragon, non è un vocabolario gergo-italiano come gli altri, ma la testimonianza di una generazione, quella di oggi che al dialetto dei nonni ha mescolato la propria cultura urbana, creata e coltivata tra portici, muretti e “balotte” in casa. A raccogliere, classificare e tradurre oltre 1400 lemmi è stato il 27enne Francesco Perlini, il tutto impreziosito dalle illustrazioni di Lufo e Valeria Cavallone.

Partiamo dal nome: perché "Albertazzi"?

Come recita il sottotitolo, l'Albertazzi è un dizionario illustrato "in una variante di balotta". Il nome viene appunto dalle feste che io con il mio gruppo di amici facevamo in casa di uno dei nostri, in via Albertazzi: stando insieme abbiamo creato un nostro sotto-slang molto particolare e ricco, che nel dizionario si aggiunge a quello urbano che a Bologna è estremamente creativo e dinamico.

1400 termini sono tanti. Quali sono quelli più particolari?

Nel vocabolario convivono sullo stesso piano lemmi appartenenti allo slang bolognese "diffuso" e termini dell' "albertazziano" che comunque riflettono situazioni che viviamo tutti. Lo "sprunk", per esempio, è lo spritz-punk, ovvero uno spritz preparato in casa con alcolici sottomarca, servendolo agli ospiti con il mestolo. Oppure "fare i potencial" è quando un ragazzo o una ragazza flirta senza però arrivare a una conclusione: forse perché non si è "incammellato", fissato su quella persona, per tornare al gergo ufficiale. Il "susanello", l'adolescente alto e goffo, fino a grandi classici che sono riusciti a diffondersi anche lontano dalle Due Torri: la sbarbina, l'umarell e la zdaura. Dentro l'"Albertazzi" i termini si richiamano continuamente a vicenda tra le pagine e questo crea un gioco di rimandi.

Come è nato il progetto?

La prima idea nel 2016, mentre stavo dando un esame di latino all'università ed ero appena entrato nel giro degli "Albertazzi". Di giorno passavo ore chino su libri di grammatica per imparare una lingua rigidissima e accademica, la sera cercavo di imaprare questa lingua quasi assurda che loro avevano creato. Da lì l'idea di tenere un elenco di tutti i termini che usavano, che negli anni è cresciuto: esistono delle prime versioni che stampavo in copisteria e facevo circolare all'interno della mia cerchia di amici. Passando di mano in mano il vocabolario si è diffuso e infine oggi è stato pubblicato.

Mi parli delle illustrazioni?

Illustrare l'Albertazzi era il mio sogno fin dall'inizio e Lufo e Valeria Cavallone mi hanno permesso di realizzarlo. Sono due artisti fantastici, hanno aggiunto la loro immaginazione alla mia ognuno con il proprio stile: i disegni a pagina intera di Lufo, le miniature di Valeria. I colori non potevano altro che essere il nero e il rosso bolognese.

Oltre alle parole più caratteristiche, nell'Albertazzi troviamo anche illustrati i luoghi iconici della città, come il bar Maurizio e piazza Aldrovandi.

Sono posti che riflettono lo spirito "urban" che si riflette anche nel centro storico: bar Maurizio con la sua popolazione e i tantissimi fuorisede, piazza Aldrovandi e le birrette vendute abusivamente. Dal mio punto di vista il vocabolario è un modo per i lettori di conoscere Bologna da un punto di vista diverso da quello del turista o dello studente incuriosito: ogni pagina nasconde delle sorprese inaspettate.