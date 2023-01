"Cuore di cane": il Premio Ubu Licia Lanera arriva sul palco dell’ITC Teatro

Sabato 14 gennaio lo spettacolo "Cuore di cane" in scena all'ITC Teatro.

"Cuore di Cane è una continua connessione tra esasperazione, eccesso, magico e surreale. Tocca nel profondo il desiderio di rivoluzione, esprime l’urgenza di rivelare pensieri, idee culturali e sociali che non resistono più a nessuna gabbia. Cuore di Cane apre uno spaccato su una società malata e sconfitta che tanto assomiglia al nostro oggi; racconta i vizi, i difetti e le sclerosi della società attraverso il meccanismo dell'iperbole e del fantastico. Ma soprattutto è un testo politico, che analizza il sistema e ne smaschera le falle, ne esamina le contraddizioni, ne deride le abitudini" (Licia Lanera).

Il Premio Ubu Licia Lanera arriva per la prima volta sul palco dell’ITC Teatro con la sua riscrittura dal romanzo di Michail Bulgakov. Nato come progetto radiofonico per Rai Radio 3, il lavoro condensa in un raffinato impianto teatrale i virtuosismi vocali dell’attrice pugliese e una struttura musicale e sonora affascinante, affidata al compositore Tommaso Qzerty Danisi.

Spettacoli, spettatori e no

Compagnia Licia Lanera

co-produzione TPE - Teatro Piemonte Europa

con il sostegno del MiC e Regione Puglia e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

CUORE DI CANE

di Michail Bulgakov

con Licia Lanera e Qzerty

adattamento e regia Licia Lanera

Prima dello spettacolo, alle ore 19.30, Aperitivo con Le parole del teatro a cura di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino / Ateatro

A seguire incontro con la Compagnia