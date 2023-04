Curiosando in 45 scatti

Sarà inaugurata sabato 25 marzo alle 17.30 nella sala colonne della sede Emil Banca di via Mazzini 152, a Bologna, “Curiosando”, la mostra fotografica di Pietro Zucchini.



In mostra, fino al 14 aprile nei giorni e negli orari di apertiti della filiale (lun/ven 8.30/13.00 | 14.30/17.00), ci saranno 45 scatti che rispecchiano la curiosità dell’autore per il mondo che ci circonda, con un occhio speciale agli atteggiamenti e alle situazioni che ogni giorno si presentano.



La maggior parte delle fotografie riguardano la quotidianità nel nostro territorio, altre sono state scattate duranti e viaggi dell’autore in giro per il mondo.



Pietro Zucchini è nato a Bologna nel 1942 ,ha trascorso la sua vita lavorativa presso il C.N.R nel campo della Geologia Marina. Ex nazionale di sport subacquei, nel suo tempo libero ha fondato una società sportiva subacquea, dove ha insegnato come istruttore per vent'anni, nella mostra espone una piccola sezione di opere di fotografia di mare.