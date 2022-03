Current Joys live a Bologna

Sanbato 2 aprile Current Joys in concerto sul palco del Locomotiv Club. Visionario e prolifico artista e polistrumentista americano, in concerto per un unica data italiana con "Voyager", il nuovo ed acclamato album pubblicato a maggio, quarta opera di Nick Rattigan. L'artista, che è del Nevada ma si è spostato fra New York e altre città degli USA, a meno di 30 anni è un apprezzatissimo autore e polistrumentista.