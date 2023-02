Cut + Forty Winks live al Covo

Sabato 25 febbraio i CUT live al COVO Club per presentare Dead City Nights, il loro settimo LP in studio! L’album, in uscita per l’etichetta bolognese Improved Sequence, rappresenta un nuovo capitolo di una lunga storia che ha attraversato diverse stagioni del suono indipendente italiano e internazionale. Grazie alla propria incessante attività live, che li ha visti andare in tour più volte in tutta Europa e in particolare in UK, i CUT si sono costruiti solida reputazione di coinvolgente e selvaggia live band. Inoltre, la serata del 25 febbraio rinnova una tradizione consolidata secondo cui il battesimo ufficiale di ogni album dei CUT debba avvenire tra le mura di Via Zagabria 1, ovvero il luogo che ha visto nascere la band nell’ormai lontano 1996!

Opening act FORTY WINKS