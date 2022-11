"Cyrano de Bergerac" al Teatro Dehon

Venerdì 18 novembre al Teatro Dehon la compagnia Fantateato presenta lo spettacolo "Cyrano de Bergerac".

Cyrano e? l’eroe solitario che combatte tutte le ipocrisie. Il suo coraggio, pero?, non e? tale nelle questioni di cuore. Non osa infatti confessare il suo amore alla bella Rossana, temendo di non poter essere mai amato da lei, non ritenendosi bello abbastanza. Diventa allora suggeritore di Cristiano, amato da Rossana prima soltanto per il suo aspetto avvenente, ma in seguito, e ancora di piu?, per le sue parole da vero innamorato.

Cyrano rappresenta il riscatto della bellezza dell’intelletto su quella dell’aspetto esteriore, della visione morale dell’esistenza su quella materialista, ma non senza pagarne il prezzo. Il suo enorme naso, a causa del quale non osa esporsi all’amore, da innata sfortuna diventa il pretesto per volgere il suo sguardo altrove.

Lo spettacolo rispetta fedelmente la trama dell’opera, ma la restituisce al giovane spettatore con freschezza e attualita?.

Eta? consigliata: dai 10 anni in su