Al di là del fiume: degustazione gratuita in Appennino

D'in Sò è un progetto del GAL Appennino bolognese che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti agricoli ed enogastronomici della nostra montagna.

Come? Organizzando degustazioni gratuite per tutta estate!



19 Luglio, ore 19.00, Al di là del Fiume, Marzabotto

In degustazione pane con formaggio di capra e carpaccio di zucchina Bologna abbinati ad Albana, con accompagnamento musicale







Scoprite tutte le altre degustazioni in programma su dinso.it