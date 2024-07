Degustazione gratuita in Appennino: appuntamento al rifugio Acatù di Monzuno

D'in Sò è un progetto del GAL Appennino bolognese che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti agricoli ed enogastronomici della nostra montagna. Come? Organizzando degustazioni gratuite per tutta estate!



20 Luglio, ore 19.00, Rifugio Acatù, Monzuno

Acatù ci propone le crescentine fritte fatte con farina macinata a pietra, accompagnate con formaggi vaccini e salumi.



La degustazione è gratuita solo su prenotazione a info@dinos.it

Scoprite tutte le altre degustazioni in programma su dinso.it



La serata continuerà con un menu a tema e il concerto finale: per info e prenotazioni sulla serata contattare direttamente il rifugio.