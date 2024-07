D'in sò: degustazione gratuita in Appennino all'agriturismo Cà di Co'

D'in Sò è un progetto del GAL Appennino bolognese che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti agricoli ed enogastronomici della nostra montagna.

Come? Organizzando degustazioni gratuite per tutta estate!



27 Luglio, ore 10.30, Cà di cò, Sasso Marconi

La mattina alle 10.30 il “tartufino” col suo fido cane ci porteranno nella tartufaia aziendale alla ricerca del tartufo nero estivo, raccontandoci tutti (o quasi!) i segreti di quest’arte. Sarà una breve ma intensa passeggiata nel bosco che ci porterà con gran soddisfazione agli assaggi di una frittata e delle tagliatelle proprio al tartufo. L’abbinamento proposto è con l’Albana, vitigno che una volta era particolarmente presente in quest’area, che per l’occasione arriva da Dozza.



La degustazione è gratuita solo su prenotazione a info@dinso.it

Arrivando da Bologna/Casalecchio

Asse attrezzato verso Zola Predosa uscire direzione Calderino proseguire per Colombara

dopo km 1,5 ponte a sx via San Chierlo, arrivati alla cantina Bonzara,proseguire par altri km 2,5/3

due tratti strada non asfaltata a sx via Rasiglio km 2,5 arrivati.



Arrivando da Sasso Marconi

Uscire da Sasso M. a sx per Mongardino arrivati a Mongardino a sx via Lagune,procedere fino

Fattorie Zivieri, proseguire,50 metri prima della trattoria Monari a dx via Bonzara,discesa

tenere la dx,strada non asfaltata per km1,5,a dx via Rasiglio km 2,5 arrivati.



Non usare SP74 per prendere via Rasiglio strada franata km1 prima dell’agriturismo