A Extrabo la mostra immersiva “ritratti di gente invisibile” fa luce sul mondo dell’apicoltura

Nel mese in cui ricorre la Giornata Mondiale delle Api (20 maggio) e della Biodiversità (22 maggio), apre i battenti sabato 14 maggio, la mostra “Ritratti di gente invisibile” tratta dall’omonimo libro di Diego Pagani, apicoltore e Presidente del Consorzio nazionale Apicoltori: 14 scatti di apicoltrici e apicoltori italiani della fotografa Rosy Sinicropi, che danno volto e storia al loro appassionante lavoro nella natura e per la natura.



Un amore sconfinato, quello per le api, tradotto nella photo exhibition allestita presso lo spazio eXtraBo, in Piazza del Nettuno, nel cuore di Bologna, che diventa un’occasione unica per approfondire la bellezza del mestiere dei “custodi” delle api. Le fatiche, i sacrifici, la solitudine ma anche il fascino dei territori e dell’universo delle api, insetti estremamente preziosi per la ricchezza della biodiversità e la sopravvivenza della Terra.



L’iniziativa promossa da Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori, di cui Mielizia è lo storico marchio, unisce fotografia e oggetti apistici in un percorso audio-immersivo, con suoni della natura e dal mondo delle api. Ad ogni immagine, inoltre, è associato un QR Code scansionabile che rimanda ad un suggerimento musicale.



Nell’ambito dello spazio espositivo è presente un corner shop per la vendita dell’omonimo libro di Diego Pagani con fotografie di Rosy Sinicropi.