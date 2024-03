Dalla luce alla materia

“Mara Guerrini procede in questo suo fare, con serena fermezza, formulando ogni volta, una sempre più ardita domanda alla pittura, sfidando le infinite capacità di trasformazione degli elementi mutanti che l'artista compone…in perenne stato di specchiante riflessione, ora apparenti, ora nascosti…tra bagliori e lucori, brine, fatte di estenui grigi che lambiscono la carta fino ad illuminarla senza toccarla, come se la luce vivesse dell'assedio delle ombre. Questi dipinti sono figurazioni di surrogate realtà, non sono copie. Sono invece trasfigurazioni della "verità" visiva colte nel tempo, nel suo incessante movimento, della vita stessa fatta di realtà apparenti che si succedono…Mara Guerrini conosce tutti i segreti dell'alchimista, le tavole smeraldine, le terre colorate che abilmente trasporta con acque limpide disposte ad ogni apparente colorazione, almeno per un tratto di tempo, quel tratto di tempo che serve a compiere ogni simulazione, ogni trasmutazione, ogni trasfigurazione”.

(Giovanni Pintori, "Mara Guerrini. L'opera pittorica e plastica. 2000 - 2002", catalogo, 2003)



(Michela Romagnoli, “Mara Guerrini, tracce d’acqua e d’argilla. Opere: acquerelli e sculture”, catalogo MAGI, Museo d’Arte delle generazioni italiane del ‘900, 2006)