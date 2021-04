DAMS50, 50 anni del DAMS di Bologna: doppio appuntamento in streaming

Il calendario di DAMS50, il programma di appuntamenti culturali, online e in presenza, che celebra i primi 50 anni del DAMS di Bologna, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, prosegue con un doppio appuntamento in streaming: lunedì 12 aprile alle 18 con il giornalista Stefano Bartezzaghi e giovedì 15 aprile con il regista Romeo Castellucci, sempre alle 18.

Giornalista e scrittore, intellettuale ed esperto di enigmistica, Bartezzaghi ripercorre i momenti salienti della sua formazione nelle aule del Dams: dalla laurea con Umberto Eco, fino ai suoi attuali interessi che spaziano dalla lingua italiana all'umorismo ai giochi di parole in rapporto alla letteratura e alla politica. In dialogo con: Anna Maria Lorusso e Gino Ruozzi

Tra i maggiori registi teatrali contemporanei, Romeo Castellucci è fondatore della Societas Raffaello Sanzio, laureato ad honorem al Dams nel 2015. In dialogo con: Matteo Casari, Piersandra Di Matteo e Enrico Pitozzi.

Nel 2021 il DAMS di Bologna compie 50 anni. Per festeggiare questo traguardo, unico in Italia, il Dipartimento delle Arti ha organizzato un lungo e ricco palinsesto di appuntamenti culturali, online e in presenza, dal 18 marzo in avanti: incontri, dialoghi con ex alumni, mostre, una laurea honoris causa, convegni e spettacoli fino al clou di tre giorni in piazza Maggiore e in diversi luoghi del centro storico, a partire dalle sedi storiche del DAMS (18-20 giugno).

DAMS50 è il nome del cartellone che raccoglie gli oltre 30 eventi, tutti a ingresso libero, rivolti agli studenti, agli ex studenti del corso di laurea, nonché ai cittadini e a tutti gli appassionati. Gli appuntamenti sono realizzati con il supporto dell’Università di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in collaborazione con il Comune di Bologna, con le realtà dipartimentali DAMSLab e La Soffitta, con le istituzioni universitarie affini Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” e Almae Matris Alumni Association, e con le principali istituzioni e associazioni del territorio.