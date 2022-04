Daniele Silvestri live a Bologna: la data di novembre

Mercoledì 23 novembre Daniele Silvestri live al Teatro Duse con il Teatri Tour 2022.

Daniele Silvestri anticipa sui social i suoi progetti per il 2022 e annuncia un nuovo tour nei teatri. Le prevendite per le date in calendario partonosu ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. “Comunicare un calendario di nuove date è sempre una roba emozionante per chi fa questo mestiere, che sia un mese prima o un anno prima. – prosegue Silvestri – Per noi che viviamo per quel momento, vedere quell’elenco di date e luoghi è un orizzonte di speranza, una promessa di gioia”.