Dante e Bologna, una visita guidata online dedicata al rapporto fra il sommo poeta e la nostra città

8 aprile ore 19, la visita guidata online: "Dante e Bologna - Dai bolognesi della Divina Commedia alle relazioni di Dante con la città delle Due Torri passando per il volgare bolognese".

Sono tante le connessioni di Dante Alighieri con la città di Bologna, a quel tempo città modernissima, meta di intellettuali e politici provenienti da tutta Europa. Anna Brini, una delle guide più note in città ci condurrà in un viaggio straordinario sulle tracce di Dante a Bologna, tra versi della Divina Commedia, personaggi bolognesi che il poeta ha messo soprattutto all'Inferno ma non solo (ce ne sono anche in Purgatorio e Paradiso), aneddoti. Scopriremo il volgare bolognese che tanto piaceva a Dante e le carte dei memoriali che testimoniano la presenza del Sommo Poeta a Bologna.

Visita guidata on line su piattaforma ZOOM guidati da Anna Brini e incursioni in versi di attori del teatro Testoni Ragazzi - La Baracca, insegnanti e ragazzi da remoto e dal cuore della città con momenti di riprese video in diretta-streaming dai luoghi di Dante a Bologna.

Contributo visita online 10 euro.

Evento disponibile per le scuole/ gruppi classe su prenotazione in data da concordare.

Biglietti prenotabili e acquistabili su eventbrite o al 335 7231625.



Questo il testo del sonetto della Garisenda

"No me poriano zamai far emenda de lor gran fallo gl’ocli mei,

set elli non s’acecaser, poi la Garisenda torre miraro cum li sguardi belli,

e non conover quella, mal lor prenda ch’è la maçor dela qual se favelli:

per zo zascun de lor voi’ che m’intenda che zamai pace no i farò, sonelli

poi tanto furo, che zo che sentire dovean a raxon senza veduta,

non conover vedendo, unde dolenti

sun li mei spirti per lo lor falire;

e dico ben, se ‘l voler no me muta, ch’eo stesso gl’ocidrò quî scanosenti."

( contenuto nei memoriali dell'Archivio di Stato di Bologna)