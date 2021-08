Dante Alighieri incontra Johann Sebastian Bach

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Monte San Pietro

Domenica 29 agosto alle ore 21.00 a Monte San Pietro, la rassegna musicale Corti, Chiese e Cortili propone un eccezionale Dialogo amoroso tra due mondi di età lontane: Dante Alighieri e Johann Sebastian Bach.

A RIVEDER LE STELLE

Dante inside Bach

Sagrato della chiesa di San Biagio, via S. Chierlo, loc. San Chierlo, Monte San Pietro

Dialogo amoroso tra due mondi di età lontane: Dante Alighieri e Johann Sebastian Bach. Le liriche sono tratte da alcuni dei passi più celebri del Purgatorio e Paradiso. I brani musicali, per lo più Sarabande, sono movimenti dolci e lenti. In scena Matteo Belli, voce recitante, e il pianista Paolo Dirani.

Ingresso a offerta libera con prenotazione sul sito prenota.collinebolognaemodena.it

Al termine del concerto, esplorazione guidata della volta celeste, a cura dell’Associazione Astrofili Bolognesi (non serve prenotazione).

N.B. per accedere all’iniziativa E’ OBBLIGATORIO presentare il GREEN PASS in corso di validità oppure la certificazione di esenzione alla vaccinazione per gravi patologie.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Venerdì 3 settembre – ore 21.00

L’OCCASIONE FA IL LADRO

Opera lirica di Gioacchino Rossini

Villa Edvige Garagnani, via Masini 11, Zola Predosa

L’occasione fa il ladro è una delle farse musicali rossiniane, composta da un Rossini appena ventenne, messa in scena la prima volta nel 1812. Le voci protagoniste di questa nuova produzione del festival son state selezionate tramite audizione e hanno avuto la possibilità di studiare l’opera seguiti da professionisti, nel corso della Masterclass “Corti Chiese e Cortili Encore”.

Ingresso a offerta libera con prenotazione sul sito prenota.collinebolognaemodena.it