Danza Urbana: festival di danza nei paesaggi urbani

Spettacoli a pagamento: intero € 7; ridotto € 4 (studenti dell’Università di Bologna, under 24, over 65)

Da mercoledì 7 a domenica 11 settembre a Bologna va in scena la ventiseiesima edizione di Danza Urbana, il festival che presenta i protagonisti più interessanti della coreografia internazionale e della nuova danza d’autore italiana, in dialogo con gli spazi multiformi della città capoluogo dell’Emilia-Romagna. Un dialogo creativo ed aperto, che attraversa luoghi storici e d’arte, ma anche ambienti metropolitani e periferie, per restituire - anche agli occhi di chi ne conosce le geometrie - un’altra visione della città.

Programma:



7 settembre 2022 ore 19:00 FABRIZIO FAVALE & FIRST ROSE/LE SUPPLICI | THE ROSE ALIEN TOUR Luogo segreto-Bologna

7 settembre 2022 ore 20:00 LUCA BRINCHI, KARIMA 2G, IRENE RUSSOLILLO | IF THERE IS NO SUN. DumBO / Spazio Bianco-Via Camillo Casarini 19 - Bologna

8 settembre 2022 ore 18:00 FABIAN THOMÉ | MOI JE. Piazza Lucio Dalla, Bologna

8 settembre 2022 ore 18:20 GIL KERER | CONCERTO FOR MANDOLIN AND STRINGS IN C MAJOR BY VIVALDI. Piazza Lucio Dalla -Piazza Lucio Dalla, Bologna

8 settembre 2022 ore 20:00 LUCA BRINCHI, KARIMA 2G, IRENE RUSSOLILLO | IF THERE IS NO SUN. DumBO / Spazio Bianco-Via Camillo Casarini 19 - Bologna

9 settembre 2022 ore 17:30 LORENZO MORANDINI | LA MÖA - DANZA PER CORPO E TORRENTE. Lungo Reno / Giardino Gennaro Fabbri-Via del Triumvirato, Bologna

9 settembre 2022 ore 18:00 FABIO BRUSADIN, EDOARDO SANSONNE, ELISA SBARAGLI | SULL’IRREQUIETEZZA DEL DIVENIRE. Lungo Reno / Giardino Gennaro Fabbri-Via del Triumvirato, Bologna

10 settembre 2022 ore 7:00 COMPAGNIA VIRGILIO SIENI | SATIRI. Ex Chiesa di San Mattia -Via Sant'Isaia 14/a Bologna

10 settembre 2022 ore 17:30 ALESSANDRA FERRERI, MATTEO SEDDA E JOSHUA VANHAVERBEKE/VITAMINA | NEVERSTOPSCROLLINGBABY. Piazza San Frances

10 settembre 2022 ore 18:15 MASAKO MATSUSHITA | VIBES. Piazza San Francesco-Piazza San Francesco, Bologna

10 settembre 2022 ore 19:00 FABRIZIO FAVALE & FIRST ROSE/LE SUPPLICI | THE ROSE ALIEN TOUR. Luogo segreto-Bologna

11 settembre 2022 ore 17:00 PABLO GIROLAMI/IVONA | MANBUSHONA. Parco Villa Ghigi - area antistante la Villa- Via San Mamolo 105, Bologna

11 settembre 2022 ore 17:30 SILVIA DEZULIAN E FILIPPO PORRO/AZIONIFUORIPOSTO | OLTREPASSARE. Parco Villa Ghigi - area antistante la Villa- Via San Mamolo 105, Bologna

11 settembre 2022 ore 20:00 LUNA CENERE W/\M PROJECT. Palazzo d'Accursio - Sala Tassinari-Piazza Maggiore 6 Bologna