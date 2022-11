"Danzando con il mostro": i chiaroscuri dell’animo umano attraverso una drammaturgia originale

Dall'8 al 20 novembre lo spettacolo "Danzando con il mostro" in scena al Teatro Arena del Sole.

SERENA BALIVO / ROBERTO LATINI / MARIANO DAMMACCO

Arriva in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna Danzando con il mostro, nuovo spettacolo di Serena Balivo e Mariano Dammacco, duo che da anni porta sul palcoscenico i chiaroscuri dell’animo umano attraverso una drammaturgia originale, al quale si aggiunge uno degli attori e autori più interessanti del panorama italiano, Roberto Latini, e con lui i suoi più stretti collaboratori, Max Mugnai alle luci e Gianluca Misiti alle musiche. Danzando con il mostro è uno spettacolo dalle tinte gotiche, «una visione notturna – scrive Dammacco – forse un’allucinazione; forse siamo nella mente di un individuo, dinnanzi al suo match con se stesso». Gli artisti si confrontano con il “mostruoso”, quando questo irrompe nelle vite, nelle relazioni e nella quotidianità. In scena un’alta torre con un orologio, in cui si percepisce una presenza. Davanti, un pavimento rosso sul quale vivono un uomo e una donna, forse due emanazioni della mente della creatura. Vestono abiti eleganti, da gran galà, circondati da preziosi bicchieri. Forse sono stati invitati a un ricevimento, forse sono loro gli ospiti d’onore, o forse l’ospite d’onore è il tormento, il mostro che li ha invitati a danzare insieme a lui.