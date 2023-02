"Danzare la Terra" presenta Eugenio Bennato

Sabato 25 febbraio, torna al Mercato Sonato Danzare la Terra, un’occasione per riscoprire le musiche e le danze del Mediterraneo come processo vivo e in continua trasformazione. Per l’occasione, sarà con noi un artista che non ha bisogno di presentazioni, Eugenio Bennato! In apertura, Rachele Andrioli.

In collaborazione con Scuola Tarantarte.

Apertura ore 20.00 e inizio ore 22.00 Ingresso 15 euro + tessera Arci 2022/2023 (biglietti) È possibile tesserarsi in loco (10 euro)