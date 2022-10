Danzare la terra | i giorni della Taranta

Rassegna in collaborazione con Tarantarte

Due giorni di danze, cucina salentina, concerti e masterclass/laboratori con alcuni dei nomi più importanti nel panorama italiano e internazionale: Antonio Castrignanò, Andrea Piccioni, Francesco Loccisano e Maristella Martella



Programma:



22 ottobre



21:00 | Apertura porte e cena a cura di Casa delle Agriculture Tullia e Gino

22.00 | Andrea Piccioni e Francesco Loccisano live (tamburi a cornice e chitarra battente)

23.00 | Antonio Castrignanò Acoustic Trio



23 ottobre



Una giornata di laboratori di teatro-danza, tamburi a cornice e chitarra battente a cura di Maristella Martella, Andrea Piccioni e Francesco Loccisano. Un'occasione unica per immergersi nelle musiche e nelle danze del Mediterraneo, riscoprirne le tradizioni come processo vivo, in trasformazione



- Laboratorio di teatro-danza

A cura di Maristella Martella

ore 10-13

presso la sala danza del Circolo Arci Trigari (Via Giovanni Bertini 9, Bologna)



- Laboratorio di tamburi a cornice

A cura di Andrea Piccioni

ore 10-13

presso Mercato Sonato (via Tartini 3, Bologna)



- Laboratorio di chitarra battente

A cura di Francesco Loccisano

ore 10-13

presso Casa di Quartiere Graff (Piazza Spadolini 3, Bologna)



- Laboratorio d'insieme

ore 15-18

presso Mercato Sonato (via Tartini 3, Bologna)

Incontro tra le classi di Maristella Martella, Andrea Piccioni e Francesco Loccisano per preparare la restituzione del corso che si terrà al Mercato Sonato dalle 19:00



Per info e iscrizioni: scuola@tarantarte.it





Pasta fresca, pucce, pane e frise prodotti con i grani antichi delle varietà Gentil Rosso e Senatore Cappelli coltivati dai soci della cooperativa