Mercoledì 8 marzo Dardust in concerto al Teatro Celebrazioni con il suo Duality Tour 2023.

Per occasione, l’artista, pioniere della musica classica alternativa, metterà in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Dardust porterà sui palchi italiani ed esteri i brani di “Duality”, il suo nuovo lavoro discografico pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First

il 28 ottobre 2022.