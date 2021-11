Daria Biancardi omaggia Aretha Franklin al Bravo Caffè

venerdì 5 novembre sul palco del Bravo Caffè ha inizio la prima tappa del tour europeo di Daria Biancardi dedicato ad Aretha Franklin, regina indiscussa del soul e di tutta la black music nel mondo.

Dalla data zero di Bologna al Bravo Caffè, proseguirà in altre città italiane ed europee: il 12 novembre prossimo, la cantante palermitana rappresenterà l'Italia, con un altro omaggio ad Aretha Franklin, partecipando al più prestigioso Festival Internazionale del Blues in Europa, il Blues Heaven Festival all'Arena Nord Frederikshavn in Danimarca.

Il tour si concluderà in Sicilia, passando da Roma, in tre prestigiosi teatri siciliani. Al Bravo Caffè e in Danimarca, Daria sarà accompagnata dalla band bolognese dei Groove City.

La presentazione ufficiale di Respect - the Woman, the Queen, the Soul of Aretha Franklin avverrà l’8 novembre a Bologna: Daria sarà infatti ospite del programma Premiato Circo Volante del Barone Rosso di Red Ronnie.

Il Tour vedrà Daria impegnata in un viaggio introspettivo, in cui ripercorrerà, intervallando racconto e canto, il suo percorso artistico, che è stato fortemente ispirato dalla vita e dalle opere di Aretha. Daria, da sempre, si dedica agli altri come volontaria, trovando ragione e forza, in attività umanitarie per le quali si sta formando come crocerossina. Per portare quel “rispetto” nel quale crede fortemente e che- dice-rende migliore la vita.

“Sono figlia del pop degli anni ’90 e spesso la mia voce veniva accostata alla sua. Ho cominciato ad ascoltarla e mi si è aperto un mondo. Aretha ha una voce che sembra plasmata da Dio e quando canta i Gospel, in particolar modo, riesce a trasformare il canto in un “incanto divino”. Sono euforica, anche un po' impaurita. Mi affido a quello che sento. Posso solo cercare di essere la migliore versione di me stessa e averne Respect. Questa è la parola più importante, il Rispetto per tutti per ogni essere umano. Questo viaggio, lo intraprendo come artista ma soprattutto come donna e con tutta me stessa”.

