Dario Ballardini: "Da Balla a Dalla"

Giovedì 26 gennaio lo spettacolo "Da Balla a Dalla" in scena al Teatro Celebrazioni.

"Da Balla a Dalla" è un omaggio che Dario Ballantini rende all’amico e grande cantautore Lucio Dalla reinterpretando una parte scelta della sua straordinaria produzione artistica. È uno spettacolo che ricorda Dalla attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da fan imitatore giovanissimo e pittore in erba, scelse il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti. Vent’anni dopo, durante il primo incontro tra i due, i ruoli si ribaltarono vedendo Lucio nella veste di sostenitore del successo di Dario. In scena Ballantini con i musicisti, diretti da Gianni Caltran, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando e trasformandosi “dal vivo” in lui.

Progetto di Massimo Licinio

scritto e cantato da Dario Ballantini

direzione musicale Francesco Benotti

costumi Cinzia Ferraguti

scenografia Dario Ballantini

direzione tecnica Claudio Allione

regia Massimo Licinio