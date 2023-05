Dario Nardella presenta “La città universale. Dai sindaci un futuro per l’Italia e l’Europa”

Martedì 23 maggio ore18.00 in Piazza coperta della Biblioteca Salaborsa Dario Nardella, sindaco di Firenze, presenta “LA CITTÀ UNIVERSALE.Dai sindaci un futuro per l’Italia e l’Europa” (La nave di Teseo). Dialogano con l’autore Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena e Romano Prodi. Modera il dibattito Eleonora Capelli.

Dario Nardella e? diventato fiorentino a quattordici anni, quando si e? trasferito in citta? dalla Napoli natale. A Firenze ha frequentato il liceo, l’università e il conservatorio, a Firenze e? cresciuto e di Firenze e? diventato sindaco nel 2014. La definisce una citta? universale, una citta? in cui si vive immersi nell’arte e nella storia, meta e tappa di persone di tutto il mondo, in cui il rapporto costante con il bello forgia il modo di vivere e di pensare dei suoi abitanti. Proprio il ruolo di sindaco di Firenze, palcoscenico privilegiato, l’ha portato ad assumere responsabilità e funzioni a livello internazionale, a conoscere e studiare le citta? piu? importanti del nostro continente e a collaborare con i loro sindaci e amministratori. Sono state queste esperienze a confermare la sua convinzione che le citta? siano il presente e il futuro dell’Europa, luogo di incontro e scambio, di relazioni e di mediazione, di inclusione e di complessità. Dario Nardella, partendo da Firenze e dalla sua esperienza diretta per arrivare fino alle grandi citta? europee, delinea i contorni di un nuovo progetto politico che, auspicabilmente, ci porterà? a un nuovo Umanesimo, in grado di fornire linfa fresca alla politica e alla società tracciando nuove strade per un futuro diverso e migliore.

La rassegna Le Voci dei Libri è curata da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna, e presenta un programma ricco di appuntamenti con grandi autori, giornalisti ed esponenti del mondo culturale, che dialogano sugli ultimi libri in uscita.

La rassegna gode del Patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura del Mic – Ministero della Cultura e del prezioso contributo di Bper Banca. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube di Bologna Biblioteche.