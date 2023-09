Dario Vergassola e Usso 96 in "Analogici vs Digitali"

Sabato 30 sette Dario Vergassola e Usso 96 in scena in Piazza San Francesco con "Analogici vs Digitali".

La generazione Z, totalmente nativa-digitale, è stata la prima ad essere uscita dall’omologazione televisiva che aveva unito nonni, padri e figli per quasi 70 anni. I giovanissimi non vedono più la tv perché la fanno loro, ovunque si trovino e in ogni momento, direttamente sui canali social e in particolare su Tik Tok.

L’attore e scrittore Dario Vergassola, analogico per eccellenza, dialoga in maniera semiseria con Usso96, divo dei giovanissimi e seguito da oltre sette milioni di loro appunto su Tik Tok.

Nel corso della serata verrà compilata una breve guida ad uso delle generazioni adulte per orientarsi nel mondo dei ragazzi e viceversa.

Un confronto generazionale molto spesso non facile, dove spesso la generazione Z chiama, in senso dispregiativo, “boomer” i più anziani, ritenendo che non abbiano proprio la capacità e la volontà di comprendere le loro vite tessute all’interno della tecnologia e comunicazione digitale.