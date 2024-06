Buio e materia liquida in Darkness & Liquid Matter, un’esperienza immersiva itinerante che sfida la percezione e coinvolge attivamente il pubblico nell’esplorazione collettiva dell’oscurità come ambiente simbolico e fisico. Attraverso una camminata performativa e attività partecipative, il progetto di residenza propone una nuova visione del nostro rapporto con l’oscurità, focalizzando l’attenzione sul corpo in stato di ascolto e relazione.



Sara Marasso, artista multidisciplinare, ha un background in danza contemporanea e studi cinematografici. Dal 2019 si divide tra Italia, Portogallo e progetti internazionali. Nel 2000 ha fondato il collettivo artistico indipendente il Cantiere. Dal 2014 collabora con il bassista e compositore Stefano Risso, musicista eclettico, che ha pubblicato oltre cinquanta dischi e collaborato con vari progetti musicali, spaziando dal jazz all’avant-garde, dal rock al folk. Insieme hanno già partecipato per due anni alle “resiDANZE di primavera” di Teatri di Vita con progetti tra danza, musica, video e partecipazione.



martedì 4 – mercoledì 5 giugno, ore 19



