"Darwin Inconsolabile" (un pezzo per anime in pena) a teatro

Sabato 29 e domenica 30 gennaio lo spettacolo "Darwin Inconsolabile (un pezzo per anime in pena)" in scena a Teatri di Vita.

Maria Grazia si finge morta per ricevere le attenzioni dei suoi tre figli, sempre troppo occupati, troppo distanti e assenti per curarsi di lei. “Darwin Inconsolabile (un pezzo per anime in pena)” è la loro storia. Maria Grazia, la madre è un’anziana artista performativa (forse un’ex “Fluxus”) che, come certi animali che praticano la “tanatosi” fingendosi morti per sfuggire agli aggressori, allestisce il suo ‘teatrino’ per attirare i figli troppo distratti. C’è una figlia ostetrica, schiacciata dalla preoccupazione per le nuove generazioni, ambientalista imbranata: Simona. Un figlio maestro elementare, buonissimo, che ha per le mani il futuro e si imbatte in un fumoso testo inedito de “L’Origine della specie”: Riccardo. Una figlia in simbiosi con la madre, performer, che indaga il prospettivismo amazzonico e le teorie dell’interspecie, sentendosi più vicina al mondo vegetale che all’animale: Gioia.

Lucia Calamaro torna a Teatri di Vita a tre anni di distanza da “La vita ferma”, struggente e sorprendente riflessione sulla morte, con una nuova tappa nell’esplorazione dell’animo umano di fronte alle relazioni, agli affetti, al dolore. Ma sempre esorcizzando le paure con il sorriso sulle labbra, sempre trasformando questi momenti in indimenticabili occasioni di poesia.

“Una madre che simboleggia il pianeta? Forse. Dei figli che simboleggiano noi? Può essere. Ma nessuno, di certo, la bontà. Né la colpa. O il destino. Nessuno è vittima”.

con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi. Produzione Sardegna Teatro e CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. Con il sostegno di Spoleto Festival dei Due Mondi e Teatro di Roma