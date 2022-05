La rock star del violino David Garrett in concerto con "Alive Tour"

David Garrett e il suo strepitoso violino saranno all'Unipol Arena nell'autunno 2022.

David Garrett nel 2020 ha festeggiato dieci anni di carriera musicale all'insegna del crossover e per questo, prima che il mondo si fermasse a causa della pandemia, aveva programmato un album e un tour mondiale, "Unlimited Live", per celebrare questo traguardo. «Non vedevo l'ora di esibirmi dal vivo per voi - ha dichiarato Garrett ai fan - e speravo di poterlo fare almeno nel 2021, ma non è stato possibile. Per quanto questo mi rattristi, sono come sempre determinato a guardare oltre e sono elettrizzato al pensiero di potervi presentare un nuovo show, basato sul nuovo disco Alive, per il prossimo anno. Sogno già il momento in cui nel 2022 ci ritroveremo e torneremo a goderci i concerti tutti insieme». Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, il nuovo Alive Tour segna un nuovo inizio per la rockstar del violino David Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani entusiasmanti con i quali celebrare la vita, una nuova frontiera del crossover in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni pop.