De Andrè vs De Gregori: la sfida musicale

☞ Chi ha cantato meglio Le storie di ieri e Canzone per l’estate?

Chi ha scritto cosa in Volume 8?

È meglio il Dylan di Via della Povertà o quello di Non dirle che non è

così?

Rimini o Rimmel?

Nella Domenica delle Salme si mangia L’agnello di Dio?

I cavalli a Salò sono morti di noia dalla parte sbagliata in una storia

sbagliata?



Due grandissimi cantautori messi a confronto: Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori.



Mercoledì 28 ottobre alle 19:30 Francesco Palmisano canta e suona, Lucio Mazzi racconta storie, Gianluca Morozzi conduce.



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, vi chiediamo di prenotare il vostro posto, scrivendoci in privato o chiamando lo 051.5060789