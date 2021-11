Serata Decadence: nuova location e come ospite speciale Ivan Cattaneo

Dopo quasi due anni di stop e un prologo in estate Decadence torna nella sua forma originaria con un grande evento che celebra la cultura BDSM e la libertà di espressione. Un'attesa necessaria sia per una scelta di rispetto nella contingenza sia per tutelare l'essenza di un progetto che trova la sua ragion d'essere nella libertà dell'arte. Non sarà una classica festa, quindi, ma un rito di comunità; una comunità di persone differenti per generi sessuali, per gusti, passioni (feticisti, sadomasochisti, dark, gothici) che in Decadence ha sempre trovato una casa, la casa delle “diversità” .

Ospite speciale della notte nel grande Binario Centrale di DumBO - per la prima volta location di Decadence - sarà l'istrionico Ivan Cattaneo per i 40 anni del suo grande successo Polisex, singolo tratto dall’album ‘Urlo’ che uscì nell’autunno 1980, diventando in breve tempo un pezzo cult ed iconico degli anni ’80, un inno alla libertà sessuale, allo stile alternativo e di costume di quel periodo. Sul palco prima di lui i Caron Dimonio, con la loro electro postpunk e i testi (ermetici, non narrativi) che affrontano tematiche suggestive e decadenti, su strutture minimali.

Spazio anche per le letture con il reading di Barbara Baraldi che presenta il suo ultimo thriller “La stagione dei ragni”, un tuffo nel lato oscuro degli anni Ottanta, sulle note dark new wave, l’autrice ci trasporta nella città italiana più misteriosa ed esoterica, in una corsa a perdifiato tra le paure e le ossessioni di un'epoca.

E poi i dj set, le performance di body art, body modification e fetish, bondage e le installazioni video.

CHE COS’È DECADENCE

Un’estrema espressione di eleganza e diversità. Un movimento culturale unico nel suo genere, nato dall’idea di Carlo Valentine di unire sotto lo stesso progetto più sottoculture alternative e correnti estetiche, che riguardano ambienti e generi musicali differenti.

Goth, fetish, meeting point, musica electro, esposizioni d’arte, tarocchi, cartomanzia, play area e tanto altro accoglieranno chi anche solo per una notte vuole abbandonare il mondo esterno e trasgredire – sempre nel rispetto altrui. Dalle feste – che contemplano ingredienti fondamentali come il dress code, la musica e la scenografia a tema – ai raduni veri e propri Decadence è diventato fenomeno di costume tout court, riconosciuto a livello internazionale. Partito da Bologna, ha toccato le città di mezza Europa, talvolta in location suggestive come Ville storiche e Castelli importanti, coinvolgendo un pubblico trasversale, per età, genere ed estrazione sociale. L’unico vero fil rouge è la buona educazione e il rispetto reciproco. Perché tutto è permesso, se avviene tra persone consenzienti.





