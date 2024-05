Torna "Decadence" e si celebra la cultura BDSM

Dopo un po' di tempo, Decadence torna tra le mura del “cubo” di via Fantoni a Bologna, il Link, uno dei luoghi che, insieme ad altri club, ville storiche o castelli, hanno preso parte negli ultimi anni all'evoluzione del format che celebra la cultura BDSM. Nato con lo sguardo alla vivacità artistica degli anni 80 per tutelare e promuovere la sottocultura dark e goth, Decadence continua da più di 19 anni a rivolgersi con spirito internazionale a un pubblico trasversale lottando contro le discriminazioni di ogni genere.

Il rito di comunità continua, sabato 4 maggio, con Industrial C.unt un nuovo viaggio tra arte, Bdsm e musica che comprende dj set, performance di body art, body modification e fetish, bondage e installazioni video. Molti gli ospiti sul palco, a partire dagli European Ghost, una delle band più promettenti della scena post-punk contemporanea.

Attingendo ispirazione da una varietà di influenze musicali, tra cui il post-punk degli anni '80 e la new wave, gli European Ghost trovano la propria cifra distintiva nelle atmosfere oscure, i suoni sintetici e i testi che esplorano temi come l'alienazione, la disillusione e il lato oscuro dell'esistenza umana.

Hanno calcato il palco di Decadence icone come Andy Fletcher, Terence Fixmer, Visage, Drexciya, Clock Dva e Absolute Body Control, Juan Atkins, Peter Murphy, Klinik, FM Heinheit, Guerre Froide, Napalm Death, Oliver Chesler, Marc Almond e Lenny Dee.

Goth, fetish, meeting point, musica electro, esposizioni d’arte, tarocchi, cartomanzia, play area e tanto altro accoglieranno chi anche solo per una notte vuole abbandonare il mondo esterno e trasgredire – sempre nel rispetto altrui. Dalle feste – che contemplano ingredienti fondamentali come il dress code, la musica e la scenografia a tema – ai raduni veri e propri Decadence è diventato fenomeno di costume tout court, riconosciuto a livello internazionale. Partito da Bologna, ha toccato le città di mezza Europa, talvolta in location suggestive come Ville storiche e Castelli importanti, coinvolgendo un pubblico trasversale, per età, genere ed estrazione sociale. L’unico vero fil rouge è la buona educazione e il rispetto reciproco. Perché tutto è permesso, se avviene tra persone consenzienti.