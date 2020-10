Decomelart market torna dal 23 al 25 ottobre

Il Decomelart è il primo mercato di Bologna dedicato all'artigianato artistico.

Dal 1986, si trova in via San Giuseppe, ed ospita in vari week end, artigiani di tutti i tipi.

Gioiellieri, sarti, pellettieri, ceramisti, pittori, designer di ogni tipo, si mescolano per portare tra le strade di Bologna, la filosofia del lavoro manuale e lento, la riscoperta di antichi mestieri quasi scomparsi, un'alternativa al mercato globale, seriale e massificato.

L'hand made, come filosofia, per passione, al centro della città!